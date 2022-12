Wettlauf mit der Zeit - Am Eckhaus in der Zerbster Straße in Dessau fallen die Gerüste

Nach zweieinhalb Jahren sind die „ewigen Gerüste“ am Eckhaus Zerbster Straße/Muldstraße in Dessau gefallen. Die DWG hat denkmalgeschützte Fassaden und Balkone saniert - und vielen Problemen getrotzt..

Dessau/MZ - Gerüste und Abdeckplanen hatten seit gut zweieinhalb Jahren die östliche Seite vom Eckhaus Zerbster Straße/Muldstraße geprägt.

Die Dessauer Wohnungsbaugesellschaft DWG hatte mit der Sanierung der Fassaden und Balkone des aus den 1950er Jahren stammenden Hauses auf Grundlage eines 2018 im Stadtrat beschlossenen Sanierungskonzeptes schwer zu tun. Denn die Fassaden stehen unter Denkmalschutz. Das Gesamtinvestitionsvolumen gab die DWG 2021 mit 1,5 Millionen Euro an.

Während nun auf dem Advents-und Weihnachtsmarkt ein lebhafter Trubel herrschte, wurden in der vergangenen Woche von den Besuchern fast unbemerkt, die Gerüste an den Gebäuden abgebaut. Sie geben jetzt den Blick frei für die Ergebnisse der in diesem Bereich abgeschlossenen Fassaden- und Balkonsanierung.

Für die DWG endete hier ein wichtiger Bauabschnitt. Er war nach Aussage des kommunalen Unternehmens eine bautechnische Herausforderung. Die Aufgabe nämlich hieß: Wiederherstellung des bauzeitlichen Erscheinungsbildes der Fassaden und Balkone der in den 50er Jahren errichteten Wohnhäuser. Und hier erteilten Untere und Obere Denkmalschutzbehörde strikt einzuhaltende Farbvorgaben.

Vom Gerüst aus gravierende Korrosionsschäden bemerkt

„Der Zahn der Zeit hatte sichtbare Spuren hinterlassen. Deren restauratorische Beseitigung stellte unter Erhalt der ursprünglichen Farbgebung an alle Mitarbeiter vor Ort hohe Herausforderungen“, betonte Jenny Strümpel, Leiterin des Bereiches Technik in der DWG

Im Frühjahr 2021 seien bei detaillierter Bestandsaufnahme besonders bei den Balkonen im Bereich der Muldstraße große Schäden durch Abplatzungen an den Beton-Werksteinen sowie an den Tragekonsolen festgestellt worden. Sie waren schlicht verrostet und warfen Fragen über eine weitere Balkonnutzung auf - Ist das denn noch sicher? „Erst von den Gerüsten aus war es möglich, das tatsächliche Ausmaß der vorhandenen Schäden im Detail durch eine Tiefenprüfung zu ermitteln“, berichtete Jenny Strümpel.

„Bei der Beachtung der denkmalschutzrechtlichen Vorgaben zum Erhalt der Stahlgeländer an den Balkonen ergaben sich für uns weitere Probleme. Die Korrosion reichte bereits von den Befestigungsstellen über die Betonsäulen bis zu den Ankern hinein“, erläuterte die technische Leiterin. „Darüber hinaus war eine fortgeschrittene Innenkorrosion an den Geländern erkennbar. Im Interesse der statischen Sicherheit an den Balkonanlagen wurden Neuanfertigungen nach dem Vorbild der historischen Geländer notwendig“, heißt es in einer Presseinformation.

Lediglich die seitlichen Elemente habe die DWG in Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde wegen der fehlenden statischen Anforderungen belassen können. Die original nachgebauten Geländer seien dann angepasst und montiert worden.

Zufrieden mit dem Erreichtem

Zum Abschluss der Baumaßnahme sei dann entsprechend der Vorgabe des Denkmalschutzes eine Farbgebung der Geländerelemente und eine Retusche der Beton-Werksteine, der Säulen, Konsolen und der Deckplatten sowie der Fassade im Bereich der Balkone erfolgt.

„Es ist uns gelungen, in einer intensiven gemeinsamen Arbeit mit den beiden Denkmalschutzbehörden und den Ämtern der Stadt den Gebäudebereich in die ursprüngliche Farbwahrnehmung zurückzuführen“, bekräftigte die Leiterin des Bereiches Technik zufrieden.

Jenny Strümpel dankte allen Beteiligten für gute Zusammenarbeit und bat besonders bei den Anwohnern um Verständnis für die lange Standzeit der Gerüste.