Auswirkungen auf Luftqualität Wetterphänomen Saharastaub und Osterfeuer erhöhen Feinstaubwerte in Dessau-Roßlau

Die Messstationen in Sachsen-Anhalt haben am Osterwochenende hohe Feinstaubwerte registriert. In Dessau-Roßlau wurde gar der dritthöchste Wert des Landes gemessen.