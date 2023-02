Hilferuf bei Mario Barth verhallt. Kochstedt bleibt weiter ohne Jugendklub. Was den Ortschaftsrat so sauer macht, war die Erklärung von Amtswegen.

Kochstedt/MZ - „Bitte bewerbt Euch hier in Kochstedt. Das ist so wichtig, dass es hier eine Jugendarbeiterin oder einen Jugendarbeiter gibt“, sendet Ilka Bessin ihren Appell in deutsche Wohnzimmer. Mitte November war bei RTL der geschlossene Jugendklub Kochstedt Thema in der Sendung „Mario Barth deckt auf! Alles für unsere Kinder“. Doch mittlerweile steht fest: Die Türen im Jugendtreff bleiben zu - bis eine pädagogische Fachkraft gefunden ist.