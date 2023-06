Die Stolpersteine Nr. 106 und 107 erinnern in Dessau-Roßlau an die Schicksale jüdischer Mitbürger und Verfolgter während der Nazi-Diktatur. Bei der Verlegung in Haideburg waren Zeitzeugen dabei.

Dessau/MZ - Anna Dreyer und Hulda Nickel. Seit dieser Woche erinnern im Holunderweg in Haideburg neue „Stolpersteine“ an die letzten frei gewählten Wohnstätten von Dessau-Roßlauer Bürgern, bevor sie als Opfer des Naziregimes zwischen 1933 bis 1945 verschleppt oder ermordet wurden. In der Stadt sind seit 2007 bisher 107 Stolpersteine an 57 Standorten verlegt worden als dezentrale Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus unter den Einwohnern.