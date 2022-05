Werden 3.300 Quadratmeter Dessauer Stadtwald bald an einen Privatmann verkauft?

Die Verwaltung will in Kochstedt 3.300 Quadratmeter große Fläche im Landschaftsschutzgebiet verkaufen. Das Vorhaben ist umstritten und viele Fragen zur Zukunft der Fläche bislang offen.

Dessau/MZ - Die Stadtverwaltung will in Kochstedt städtischen Wald an einen Privatmann verkaufen. Die geplante Veräußerung wird als Grundstücksangelegenheit vertraulich behandelt und in den Gremien des Stadtrates bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten. Das ist in Dessau-Roßlau üblich. Doch die Pläne sind nicht unumstritten und könnten weitreichende Folgen für Kochstedt und das Landschaftsschutzgebiet nach sich ziehen.