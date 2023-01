Kitaplatz mit Karriereleiter - Kann Dessau-Roßlau Versprechen an Auswärtige halten?

Dessau-Rosslau/MZ - Mit der Plakatkampagne „Leben, Wohnen, Arbeiten in Dessau-Roßlau“ will die Stadtmarketinggesellschaft Auswärtige davon überzeugen, ihren Wohnsitz in Dessau-Roßlau zu nehmen. Ein Argument ist dabei auch die Verfügbarkeit von freien Kita-Plätzen - im Gegensatz zu Leipzig oder Berlin, wo es schwierig ist, überhaupt einen Platz für die Sprösslinge zu finden. Doch stimmt das überhaupt? Gibt es freie Plätze und können Eltern, dort, wo sie möchten, ihr Kind in Dessau-Roßlau betreuen lassen?