Denkmalprojekt wird fortgeführt „Wer löst uns ab?“ - Für Jugendbauhütte am Mausoleum Dessau werden neue Helfer gesucht

Die Jugendbauhütte am Mausoleum ist eine Erfolgsgeschichte. Stück für Stück wird das Denkmal saniert. Was Karl Richter und Emil Pannwitz über die Arbeit am Mausoleum sagen. Dort werden mittlerweile neue Helfer für 2023/24 gesucht.