Wer in das Rathaus oder zum Bürgerbüro will, muss hinten rum

Das Rathaus in Dessau

Dessau/MZ/syk - Das Dessauer Rathaus ist seit Montag nicht mehr über das Hauptportal oder das Bürgerbüro im Rathausanbau zu erreichen. Stattdessen befindet sich der neue Haupteingangsbereich im ehemaligen „P1“ , das bis vor kurzem als Testzentrum genutzt wurde, direkt gegenüber der Marienkirche.

Mit der Verlegung des Haupteingangs wird der Umbau des Bürgerbüros im Erdgeschoss des Rathausanbaus vorbereitet, der in der kommenden Woche, ab 4. Oktober beginnt. Bis zu Fertigstellung, voraussichtlich im März kommenden Jahres, wird im neuen Haupteingangsbereich auch das Bürgerbüro eingerichtet sein.

Die Mitarbeiter bieten dort zu den üblichen Sprechzeiten die bekannten Dienstleistungen. Bürger, die in den Ämtern des Rathauses etwas zu erledigen haben, brauchen einen Termin. Sie gelangen vom neuen Haupteingangsbereich in den gläsernen Fahrstuhl und von dort in alle Etagen. Im Rathaus gilt Maskenpflicht.

Die Ausgänge im Altbau und Neubau in Richtung Zerbster Straße und Marienkirche stehen offen. Der neue Haupteingangsbereich dient in der Regel nicht als Ausgang. Die Koordinierung und Lenkung der Besucherströme erfolgt wie bisher durch den Sicherheitsdienst.