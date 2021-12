Wer fuhr bei Rot? Zwei Verletzte nach Unfall auf Dessauer Bahnhofskreuzung

Dessau/MZ/OML - Eines steht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Dessauer Bahnhofskreuzung ereignet hat, fest: Einer der Beteiligten fuhr bei Rot. Nur wer das war, wird noch ermittelt.

Gegen 19.10 Uhr war ein 43-jähriger Lieferwagen-Fahrer auf der Antoinettenstraße unterwegs und wollte links in die Bitterfelder Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 71-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Wolfgangstraße und wollte ebenfalls in die Bitterfelder Straße fahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Seniorin sowie ein 17-jähriger Beifahrer des Lieferwagens leicht verletzt wurden. Beide mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Kleintransporter wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 10.000 Euro.