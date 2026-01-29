Horst Sackewitz vom Waldeser Carneval Club Dessau ist in Magdeburg eine besondere Ehre zuteil geworden.

„Wenn jemand diese Ehrung verdient, dann unser Horst“ - WCC freut sich für Horst Sackewitz

Horst Sackewitz (m.) erhält den Verdienstorden des BDK in Gold. Übergeben wurde er von Sven Schulze (l.) und Dirk Vater (r.).

Dessau/MZ. - Wenn in Magdeburg die karnevalistische Saison gefeiert wird, ist auch der Waldeser Carneval Club aus Dessau regelmäßig mit von der Partie – in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Grund: Horst Sackewitz, seit fünf Jahrzehnten das Herz und die Seele des Vereins, wurde für sein außergewöhnliches Engagement geehrt, berichtet Michael Otto auf Anfrage der MZ.