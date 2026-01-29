Höchste Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval „Wenn jemand diese Ehrung verdient, dann unser Horst“ - WCC freut sich für Horst Sackewitz
Horst Sackewitz vom Waldeser Carneval Club Dessau ist in Magdeburg eine besondere Ehre zuteil geworden.
29.01.2026, 17:40
Dessau/MZ. - Wenn in Magdeburg die karnevalistische Saison gefeiert wird, ist auch der Waldeser Carneval Club aus Dessau regelmäßig mit von der Partie – in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Grund: Horst Sackewitz, seit fünf Jahrzehnten das Herz und die Seele des Vereins, wurde für sein außergewöhnliches Engagement geehrt, berichtet Michael Otto auf Anfrage der MZ.