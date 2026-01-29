weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Höchste Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval: „Wenn jemand diese Ehrung verdient, dann unser Horst“ - WCC freut sich für Horst Sackewitz

Höchste Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval „Wenn jemand diese Ehrung verdient, dann unser Horst“ - WCC freut sich für Horst Sackewitz

Horst Sackewitz vom Waldeser Carneval Club Dessau ist in Magdeburg eine besondere Ehre zuteil geworden.

Von Tizian Hempel 29.01.2026, 17:40
Horst Sackewitz (m.) erhält den Verdienstorden des BDK in Gold. Übergeben wurde er von Sven Schulze (l.) und Dirk Vater (r.).
Horst Sackewitz (m.) erhält den Verdienstorden des BDK in Gold. Übergeben wurde er von Sven Schulze (l.) und Dirk Vater (r.). Foto: Michael Otto

Dessau/MZ. - Wenn in Magdeburg die karnevalistische Saison gefeiert wird, ist auch der Waldeser Carneval Club aus Dessau regelmäßig mit von der Partie – in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Grund: Horst Sackewitz, seit fünf Jahrzehnten das Herz und die Seele des Vereins, wurde für sein außergewöhnliches Engagement geehrt, berichtet Michael Otto auf Anfrage der MZ.