Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg: So soll Inlandstourismus wieder angekurbelt werden

Zwei Jahre in Folge hat die Branche viele Rückschläge erleiden müssen. Mit der Welterbecard, Plakatkampagnen und mehr versucht der Tourismusverband den Neustart zu befördern.

Zeichnet sich 2022 ein Silberstreif am Horizont für den Tourismus ab oder diktiert die Pandemie weiter das Geschäft?

Dessau-Roßlau/MZ - „Das Interesse an Inlandstourismus in unserer Region ist ungebrochen da.“ Elke Witt, Geschäftsführerin der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg, kann zum Jahresanfang gute Botschaften in Sachen Welterbecard verkünden.