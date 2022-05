Weiterbildung und Austausch: Streetworker treffen sich zu Jahrestagung in Dessau

Dessau/MZ - Seit Montag findet in der Dessauer Jugendherberge die Jahrestagung der Streetworkerinnen Deutschlands statt. Mehr als 100 Teilnehmer haben an dem dreitägigen Treffen, das heute zu Ende geht, teilgenommen. Organisiert und vorbereitet wurde es, wie alle Jahrestreffen seit nunmehr 25 Jahren, von einer Arbeitsgemeinschaft. „Diese Tagung gibt den Streetworkern die Möglichkeit der Weiterbildung, des Austauschs und der Begegnung“, erklärt Sven Trautwig, Streetworker der St. Johannis GmbH in Dessau und Mitorganisator des Treffens. Viele Straßensozialarbeiter seien Einzelkämpfer, insbesondere in den ländlichen Gegenden oder kleinerer Städten. „Für sie ist der Austausch besonders wichtig.“ Coronabedingt konnte das Treffen zwei Jahre nicht stattfinden, das Interesse ist deshalb besonders groß.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<