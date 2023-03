Dessau/MZ - Das hat es seit gefühlten Ewigkeiten nicht gegeben, und es ist auch nur temporär: Am Dessauer Kornhaus am Elbkilometer 261 legte am Mittwoch ein Schiff an. Das Theaterschiff MS Goldberg bringt seine mobile Bühne für das Kurt-Weill-Fest 2023 an das Elbufer. Anleger1; Kornhausstraße 146- das ist am Donnerstag, Freitag und Sonnabend die Adresse für Festivalveranstaltungen an Bord der MS Goldberg.

