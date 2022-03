Weil Mulde zu viel Wasser führt? Dorfteich in Dessau-Törten ist randvoll gefüllt

Törten/MZ - Der Dorfteich in Törten? „Ein Dauerthema“, sagt Rita Bahn-Kunze, „mit dem sich schon meine Vorgänger herumgeschlagen haben.“ Bahn-Kunze ist Vorsitzende des Ortsbeirates Süd, Haideburg, Törten. Und im Beirat werden immer wieder Beschwerden zum Dorfteich angemeldet.

Zum einen sind da die Angler, die gerne den Teich weiterhin nutzen möchten. Doch machte ihnen immer wieder der niedrige Wasserstand in Zeiten der Trockenheit Sorgen. Denn der Dorfteich wird von der Taube über den Törtener Graben gespeist. Auf der anderen Seite ist der Graben die Verbindung zur Mulde. Sind die Gräben zu, fließt auch kein Wasser.

Die Angler nutzen den Dorfteich gerne. Foto: Thomas Ruttke

Jetzt war aber nicht Niedrigwasser Grund für Besorgnis, sondern der Teich randvoll. „Das Wasser fließt nicht ordnungsgemäß ab“, hatten sich Bürger im Beirat beschwert und der die Beschwerden ans Tiefbauamt der Stadt weitergeleitet. Denn vermutet wurde eine Verstopfung des Durchlasses, der unter der Möster Straße liegt. „Dort gibt es immer wieder Probleme“, erklärt die Vorsitzende.

Mittlerweile hat das Tiefbauamt den Sachverhalt überprüft, erklärt Stadtsprecher Carsten Sauer auf MZ-Anfrage. „Es wurde eine zeitnahe - ohnehin anstehende - Unterhaltung des Ablaufgrabens mit dem zuständigen Unterhaltungsverband Mulde vereinbart“, erklärt er. Und die Arbeit ist bereits erledigt worden. „Die Unterhaltung fand in der siebten Kalenderwoche statt. Der Ablaufgraben wurde gemäht und von Buschwerk befreit“, so Sauer.

Der Abfluss des Dorfteichs Richtung Mulde. Foto: Thomas Ruttke

Die Wirkung setzte gleich ein. „Seitdem ist ein gleichmäßiger, ungehinderter Abfluss aus dem Dorfteich in Richtung Mulde-Vorland zu beobachten“, heißt es von der Stadt. Handlungsbedarf besteht aber weiter, denn von Zeit zu Zeit setzt sich der Rechen im Ablaufbauwerk des Teiches mit Treibgut zu. „Dieser wird bei Kontrollgängen des Tiefbauamtes mindestens einmal wöchentlich kontrolliert und gereinigt“, kündigt Sauer an. Bahn-Kunze aber bleibt skeptisch, denn der Dorfteich ist weiter randvoll.

Laut Stadt habe das mit den insgesamt hohen Wasserständen in Mulde, Taube und im Grabensystem zu tun. Wenn der Muldepegel fällt, was in den letzten Tagen zu beobachten war, werden sich auch die Wasserstände der in das Mulde-Vorland mündenden Gräben wieder normalisieren.

Hier kommt etwas durch, kritisiert Rita Bahn-Kunze, die Vorsitzendende des Ortsbeirates. Foto: Rita Bahn-Kunze

Bahn-Kunze glaubt das hingegen nicht. Sie hat sich alles vor Ort angesehen und sagt: „Der Abfluss von der Dorfseite ist nicht frei“. Das gemähte Gras wurde nicht entsorgt, sondern ist durch den Wind im Graben gelandet. „So setzt hier alles wieder schnell zu.“ In Ordnung ist das nicht.