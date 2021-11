Weihnachtsmarkt in Dessau ist nun für 3G eingezäunt

Dessau/MZ - Der Dessauer Weihnachtsmarkt wurde am Freitag komplett eingezäunt. Mit Radladern wurden die einzelnen Zaunteile an Ort und Stelle gefahren, um den Markt abzuriegeln. Veranstalter Dirk Merkel reagierte damit auf die Auflagen des Pandemiestabes. Der war am Donnerstagnachmittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Dort wurde eine neue Öffnungsregelung für den am Montag beginnenden Markt festgelegt.

Oberbürgermeister Robert Reck und die Mitglieder des Stabes hatten sich mit Merkel auf die Einführung einer 3G-Regelung für alle Marktbesucher geeinigt, teilte die Stadt danach mit. Reagiert werde damit auf die steigende Zahl an Coronainfektionen.

Der Veranstalter hatte in der Vergangenheit einen Markt unter solchen Bedingungen abgelehnt - weil ihn das finanziell und personell schlicht überfordert. Wie die MZ auf Nachfrage erfuhr, übernimmt nun die Stadt die Kosten für den Zaun sowie den Sicherheitsdienst, der den Einlass ab Montag für Geimpfte, Genesene und Getestete überwacht.

Der Zugang zum Weihnachtsmarkt wird über drei Eingänge geregelt. Diese befinden sich am Rathaus-Center, in der Spitze Zerbster Straße (von der Poststraße kommend) und aus Richtung Muldstraße.

Auf dem Markt selbst gibt es einige Bereiche, die nur für Geimpfte und Genesene (2G) zugänglich sind. Diese sind ausgeschildert. Außerdem müssen Besucher, wo es eng wird, Maske tragen. Kontrollen, ob das eingehalten wird, muss der Betreiber durchführen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Aber auch das Ordnungsamt wird zu Stichproben unterwegs sein.