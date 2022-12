Weihnachtsmärchen am Anhaltischen Theater Dessau kommt gut an

Dessau/MZ - Ein Theater-Weihnachtsmärchen ist dann richtig gut, wenn Erwachsene auch ohne Kinder und Jugendliche die Vorstellungen besuchen. So zu bemerken am frühen Dienstagabend im Anhaltischen Theater. Mit einer Pause kommt Oscar Wildes erstmals 1887 erschienene Erzählung in der Einrichtung von Jürg Schlachter zum „Kinder- und Familienstück“ auf 110 Minuten. Das halten Kindergruppen ohne weiteres durch.