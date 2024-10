Umfrage in Gaststätten Weihnachtsgeschäft in Dessau-Roßlau: Gäste haben sich Plätze für Feiertage bereits im Vorjahr gesichert

Wer sich in der Vorweihnachtszeit in Dessau-Roßlau noch eine Weihnachtsfeier mit Familie, Freunden oder Kollegen gönnen will, darf die Anmeldung nicht mehr auf die lange Bank schieben. Die Reservierungsbücher in den Lokalen der Doppelstadt füllen sich mehr und mehr.