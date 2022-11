Weihnachten in Dessau Heidemarie Ehlert und Helfer sorgen für strahlende Kinderaugen im Advent

Zum zehnten Mal fand am Freitag in Dessau eine Weihnachtsfeier für sozial benachteiligte Kinder im Stadtwerke-Saal statt. Was das Projekt so besonders macht und warum so viele mithelfen.