Weil der Rettungsdienst wegen der Vollsperrung der Zerbster Brücke die Hilfsfrist von zwölf Minuten nicht hätte einhalten können, wurde ein zusätzlicher Rettungswagen in den Norden der Stadt abbestellt. Für die Feuerwehr gibt es wegen der Sperrung dagegen kaum Probleme.

Wegen Vollsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau - Zusätzlicher Rettungswagen in Rodleben stationiert

Ein Rettungswagen ist jetzt in Rodleben stationiert.

Roßlau/MZ. - Die seit Montag geltende Vollsperrung der Zerbster Brücke in Roßlau hat auch Auswirkungen auf den Rettungsdienst in der Stadt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Rodleben mitteilte, ist ab sofort ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr (RTW) in ihrem Gerätehaus stationiert.