Dessau/MZ. - Aufgrund der Demo im Gedenken an Oury Jalloh wird am Sonntag, 7. Januar, in Dessau den ganzen Tag über Schienenersatzverkehr auf den Linien 1 und 3 gefahren. Das haben die Stadtwerke bekanntgegeben. So sei man flexibler, wenn im Stadtzentrum umgeleitet werden muss. Von Umleitungen können am Nachmittag auch Busse betroffen sein. Fahrgäste sollen die Durchsagen des Fahrpersonals beachten.

In Dessau findet am Sonntag ab 14 Uhr eine Demo statt, die an den Tod des Asylbewerbers Oury Jalloh in einer Zelle im Dessauer Polizeirevier am 7. Januar 2005 erinnert. Die genauen Umstände sind bislang nicht geklärt.

Die Demo am Sonntag führt vom Hauptbahnhof über die Staatsanwaltschaft und das Landgericht in der Willy-Lohmann-Straße zum Stadtpark und dann in Richtung Rathaus und Polizeirevier. Es ist bis in den Abend mit Beeinträchtigungen zu rechnen.