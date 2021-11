Wegen großer Nachfrage - MVZ bietet im Dezember drei Impftermine ohne Voranmeldung an

Dessau-Roßlau/MZ - Das MVZ des Städtischen Klinikums bietet am 4., 11. und 18. Dezember jeweils von 9 bis 15 Uhr zusätzliche Impftermine an. Der erste Termin findet im Dessau-Center statt, die anderen beiden in der Hauptbetriebsstätte des MVZ Alten im Auenweg. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Geimpft wird ausschließlich der Impfstoff von BioNTech/Pfizer.

Durchgeführt werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen bei Kindern und Erwachsenen ab dem 12. Lebensjahr. Für bislang Ungeimpfte findet die Zweitimpfung am 15. Januar im MVZ Dessau-Center statt. Johnson&Johnson-Geimpften wird eine Auffrischung nach vier Wochen mit Biontech empfohlen. Das MVZ weist darauf hin, dass auch bei der Boosterimpfung der Impfstoff von Biontech/Pfizer verwendet wird.