Wegen Führerschein: Bundespolizei kontrolliert Deutschen auf Hauptbahnhof Dessau und findet Drogen

Gleich mehrere Strafanzeigen warten auf einen Mann, der am Gründonnerstag auf Bahnsteig 5 des Dessauer Hauptbahnhofs durch die Bundespolizei kontrolliert wurde. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich nämlich heraus, dass sein Führerschein eingezogen werden sollte. Weil der 43-jährige Deutsche keine Angaben zum Verbleib machen konnte, wurde er durchsucht.

Der Führerschein wurde dabei nicht gefunden, allerdings stießen die Bundespolizisten auf eine nicht unerhebliche Menge Drogen in der Jacke des Mannes. Die lag auf dem Gepäckträger eines E-Bikes. In einer Tüte befanden sich circa 40 Gramm einer Substanz, vermutlich Crystal Meth. In einer weiteren Tüte hatte er circa 1,5 Gramm vermutlich Crystal Meth, zwei Ecstasy-Tabletten sowie eine Flasche mit flüssigen Methamphetamin. Sämtliche Drogen wurden beschlagnahmt und der Deutsche vorläufig festgenommen.

Weiterhin konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis zu dem hochwertigen E-Bike erbringen, das er mit sich führte, und verstrickte sich in seinen Aussagen. Weshalb die Bundespolizisten auch das E-Bike sicherstellten.

Damit erwarten den Mann Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Verdacht des Diebstahls. Zuständigkeitshalber und aufgrund der nicht geringen Menge der Drogen informierten die Bundespolizisten die Landespolizei. Die übernahm den Mann für alle weiteren strafrechtlichen Maßnahmen.