Wegen des WM-Finals in Katar - Dessau-Roßlauer HV verlegt sein Punktspiel gegen Coburg

Eigentlich sollte das Zweitliga-Spiel zwischen dem DRHV und Coburg am 18. Dezember um 17 Uhr angepfiffen werden. Die Handballer fürchten aber um Zuschauereinnahmen. Der Grund: das WM-Finale in Katar.

Dessau-Roßlau/MZ - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sein Heimspiel am 17. Spieltag gegen den HSC 2000 Coburg nach Absprache beider beteiligter Vereine sowie der 2. Handball-Bundesliga einen Tag vorverlegt. Die Partie findet jetzt am Sonnabemd, 17. Dezember, um 19.30 Uhr statt.

Ursprünglich war die Partie am Sonntag, 18. Dezember, um 17 Uhr in der Anhalt-Arena angesetzt. Aufgrund des fast gleichzeitig stattfindenden Finales der Fußball-Weltmeisterschaft, das am 18. Dezember um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt, verständigten sich beide Vereine auf die Verlegung der Begegnung. Am Sonnabend, 17. Dezember, findet „nur“ das kleine Finale statt. Es wird um 16 Uhr angepfiffen.

„Mit der Verlegung kommen wir unseren Zuschauern ein Stück weit entgegen und sollte die Entscheidung zu uns in die Anhalt-Arena zu kommen, jetzt erleichtern. Wir danken den Coburgern für ihr Entgegenkommen“, wird DRHV-Manager Sebastian Glock in einer Pressemitteilung zitiert. Zusätzlich gewinnt der DRHV einen Tag mehr Erholung vor dem Pokalspiel gegen Erstligist Hannover. Das findet am Donnerstag, 22. Dezember, um 19.30 Uhr statt.