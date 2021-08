Wege für Rollstuhlfahrer zu eng - Stadt reagiert auf Kritik behinderter Menschen

Die Baustelle in der Albrechtstraße macht es gehbehinderten Menschen nicht leicht, dort vorwärts zu kommen.

Dessau-Rosslau/MZ/hth - Können Menschen mit Behinderung trotz der Bauarbeiten am Albrechtsplatz ungehindert durchkommen und auch die dort ansässigen Therapieeinrichtungen erreichen? Dieser Frage sind Sozialdezernent Jens Krause, ein Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes, ein Mitglied des Beirates für Menschen mit Behinderung und die kommunale Behindertenbeauftragte nachgegangen und haben sich ein Bild von der Baustellensituation gemacht. Und damit die Zugänglichkeit auch tatsächlich aus dem Blickwinkel von Betroffenen gesehen wurde, fuhr ein Mitglied des Beirates die Wege mit dem Rollstuhl ab.

Hintergrund für die Aktion war ein kritischer Leserbrief in der MZ vom 14. Juli, wo auf katastrophale Auswirkungen für Menschen mit Behinderung bei der Zugänglichkeit der Therapieeinrichtungen am Albrechtsplatz 4 hingewiesen wurde. „Weder im Tiefbauamt noch bei der kommunalen Behindertenbeauftragten lagen von den anliegenden Therapiepraxen oder von möglichen Betroffenen Beschwerden vor“, teilt die Stadtverwaltung dazu mit „Das Mitglied des Behindertenbeirats konnte nach der Besichtigung aus allen Anfahrtsrichtungen bestätigen, dass auch aus Sicht eines Rollstuhlfahrers die Therapiepraxen in der Baustellenzeit sicher erreichbar sind“, stellt die Stadt fest.

Festgestellt werden konnte jedoch, dass die Wege durch die Aufstellung von Bauzäunen tatsächlich sehr eng sind. „Dies soll zeitnah verbessert werden“, wird versprochen. Eine Zufahrt zum Innenhof der Praxen ist mit dem Auto zeitweise (je nach Baufortschritt) über die Baustellenzufahrt möglich. Der Fußweg ist auf Grund seines Pflasters uneben, ein Zustand, der vorher schon war und im Rahmen der Bauarbeiten behoben werden soll. Sehr reparaturbedürftige Stellen sollen vorab ausgebessert werden.

„Dass eine Baustelle auch immer Einschränkungen mit sich bringt, erschließt sich jedem“, sagt Sozialdezernent Krause und bittet um Verständnis, dass die baulichen Verbesserungen Zeit für die Umsetzung benötigen. Wenn Bürger Fragen oder Hinweise haben, sollte sie sich direkt an die Verwaltung wenden. Die kommunale Behindertenbeauftragte ist Ansprechpartner für die Anliegen behinderter Menschen oder deren Angehörigen.

Kontakt Behindertenbeauftragte, Tel. 0340/2 04 24 01.