Wechsellader samt Kran wird viel teurer als geplant

Dessau-Rosslau/MZ - Für den Kauf des Fahrzeuges waren nach ersten Interessensbekundungen bei den Herstellern 350.000 Euro Anschaffungskosten veranschlagt worden. Inzwischen steht fest, die Kosten werden sich auf insgesamt 461.000 Euro belaufen. Damit liegt der Preis um 111.000 Euro höher als ursprünglich erwartet.

Stahl geht nach „oben“

Denn sowohl für das Fahrgestell des Fahrzeuges als auch für den jetzt zu bestellenden Aufbau hatten die Hersteller nach ihren Angeboten die Kosten nochmals überarbeitet. Begründet wird die erhebliche Kosten-Korrektur vor allem mit gestiegenen Rohstoffpreisen bei Stahl und mit Produktwechsel, erklärte Dessau-Roßlaus Feuerwehrchef Lutz Kuhnhold auf MZ-Nachfrage.

Das Amt wolle die Mehrkosten zunächst aus dem eigenen finanziellen Haushalt schultern, sagte Kuhnhold auf MZ-Nachfrage und hofft, dass die Kämmerei im Laufe des Jahres doch noch Mittel und Wege findet für einen finanziellen Nachschlag.

Das neue Fahrzeug, das noch in diesem Jahr geliefert werden soll, wird dringend benötig für alle möglichen Einsatzfälle, für die die Berufsfeuerwehr gerüstet sein muss. Tritt ein Ernstfall im Bereich Gefahrengut ein, muss schwere Technik ran. Ist ein Hochwasser für Elbe und Mulde in Sicht, so müssen die Deichscharten an viele Stellen der Stadt in Containern transportiert und aufgebaut werden. Auch bei der Verladung des Materials ist ein Kran erforderlich. Und sei es nur, einen meterlangen Baumstamm zu bergen, der durch einen Sturm eine Straße versperrt. Auch in solche Fällen benötigt die Feuerwehr schwere Technik.

Das neue Fahrzeug löst alte Technik ab, die von Anfang der 1990er Jahre stammt. Wenn das neue Auto kommt, wird das alte verkauft. Mit dem Erlös werden die Mehrkosten minimiert. Der Haushaltsausschuss hat in dieser Woche dem Antrag des Amtes zum Fahrzeugkauf zugestimmt. Jetzt hat der Oberbürgermeister das letzte Wort.

Auch Baupreise steigen

Dass die Dessauer Berufsfeuerwehr in diesem Jahr noch mit weiteren Preissteigerungen rechnen muss, das ahnt Kuhnhold. Zum Beispiel zeichne sich jetzt schon ab, dass die Kostenschätzungen der Fachplaner für den Bau eines neuen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr in Mühlstedt nicht mehr mit den realen auf dem Mark geforderten Preisen übereinstimmen und diese bei weitem übersteigen. Es ist übrigens geplant, für den Neubau Fördermittel der Europäischen Union zu beantragen. Wieviel Geld die Stadt dann noch beisteuern muss, das ist gegenwärtig noch offen.