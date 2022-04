Rosslau/Meinsdorf/MZ/oml - In den Ortsteilen Roßlau und Meinsdorf ist am Mittwochvormittag in manchen Straßen die Wasserversorgung ausgefallen. Wie Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke sagte, sei die Wasserversorgung zwischen 11 und 11.30 Uhr ausgefallen. Ursache sei ein technischer Defekt am Wasserwerk Roßlau gewesen.

Wie viele Personen und Haushalte von der Störung betroffen waren, blieb unklar.