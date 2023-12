Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Hochwassersituation in der Doppelstadt entspannt sich weiter. Das schätzte am Samstagmorgen der Katastrophenschutzstab ein. Der Pegelstand der Mulde in Dessau-Roßlau betrug am Samstag, 30. Dezember um 6.15 Uhr noch 4,38 Meter. Am Vortrag lag er rund 30 Zentimeter höher. Der Wasserstand ist in den letzten 24 Stunden langsam gesunken, schreibt Dessau-Roßlaus Stadtsprecherin Katrin Kuhnt. Durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) wurde am heutigen Samstag die Alarmstufe herabgestuft, somit gilt für die Mulde derzeit die Alarmstufe 2.