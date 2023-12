Dessau-Rosslau/MZ - Die Hochwassersituation in der Doppelstadt entspannt sich weiter. Das schätzte am Samstagmorgen der Katastrophenschutzstab ein.

Der Pegelstand der Mulde in Dessau-Roßlau betrug am Samstag, 30. Dezember um 6.15 Uhr noch 4,38 Meter. Am Vortrag lag er rund 30 Zentimeter höher. Der Wasserstand ist in den letzten 24 Stunden langsam gesunken, schreibt Dessau-Roßlaus Stadtsprecherin Katrin Kuhnt. Durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) wurde am heutigen Samstag die Alarmstufe herabgestuft, somit gilt für die Mulde derzeit die Alarmstufe 2.

Für die Elbe gilt weiterhin die Alarmstufe 1. Der Wasserstand in Dessau-Roßlau lag heute Morgen, 6 Uhr, bei 5,90 Metern und damit rund acht Zentimeter höher als noch Vortag. Damit stagniere der Wasserstand, mit einer wesentlichen Steigerung werde derzeit nicht gerechnet.

Nach einer ruhigen Nacht werden am heutigen Samstag die Deichabschnitte durch die Wasserwehren weiterhin regelmäßig kontrolliert. Zudem hat die Feuerwehr die Wasserstadt überprüft, ob die Straße durch Stadtpflegebetrieb beräumt und anschließend wieder freigegeben werden kann. Das ist aber noch nicht möglich.

Aufgrund einer Meldung der Wasserwehr Ziebigk wurde zudem am Samstagmorgen eine Sickerstelle nahe der B 184, Am Peisker, kontrolliert. Welche Maßnahmen dort eingeleitet wurden, ist noch offen.

Insgesamt bleibt die Lage ruhig. Aus diesem Grund wird auch die personelle Besetzung des Katastrophenschutzstabs ab dem 31. Dezember reduziert. Der Stab arbeite aber weiterhin, so verlautete aus der Stadtverwaltung.