Wasserratten in Dessau-Roßlau sind wechselhaft wie das Wetter

Das Erlebnisbad in Roßlau zählt zu den beliebtesten Bädern in der Stadt. Bislang ist man dort mit der Saison zufrieden.

Dessau-Rosslau/MZ - Meist sonnig und mindestens warm - seit gut einem Monat ist es Sommer in Stadt und Umland. Und da ist Dessau-Roßlau für das passende Freizeitvergnügen am und im kühlen Nass üppig ausgestattet mit Frei- und Naturbädern. Wie ist die Badesaison 2022 gestartet, wie sind die bisherigen Besucherzahlen, was können die Badegäste erleben? Die MZ hörte sich um.

Strandbad Adria ist bekannt für seine Wasserqualität

Der frühe Rekord vom 18. Juni hat Bestand und wurde auch in der superheißen ersten Ferienwoche nicht geknackt: Knapp 600 Besucher strömten an jenem Sonnabend zur Beachparty in das Strandbad bei Mildesee, sagt Adria-Erbbaupächter Thomas Jetzke. Die 1.000er Marke am Tag bleibt seit langem unerreicht, ist zuletzt 2015 vermerkt, wo es Tage mit bis zu 2.100 Besuchern gab. „Das gab es selbst im Supersommer 2018 nicht mehr, als es vier Wochen lang durchgängig heiß war“. Jetzke berichtet von damals bis zu 300 Besuchern in der Woche und von 500 bis 600 am Wochenende. „In der Woche kommen die Badegäste aus der Stadt, am Wochenende die Auswärtigen“, gilt als Faustregel. Wer zur Adria kommt, weiß laut Jetzke, „dass es hier das beste Wasser im 100-Kilometer-Umkreis gibt. Die Bestandteile sind die gleichen, die anderswo als Heilwasser verkauft werden.“

Im Waldbad wurde die 1000er Marke schon einmal geknackt

Gut gestartet ist die Saison im Waldbad am Schenkenbusch. „Wir haben jetzt sehr viele neue Bastegäste begrüßen können“, freut sich Kerstin Büttner von der Pächter-Familie. Der Gästeaufkommen spiegele das Wetter ziemlich genau ab: Es ist wechselhaft mit heißen und lauen Phasen. Und es gibt im Juli schon einen Besucherrekord mit über 1.000 Besuchern. „Das Feedback unserer Gäste zur Gestaltung und Ausstattung im Waldbad ist zum größten Teil sehr positiv. Wir haben hier ja schon viel machen können“, ist Büttner stolz.

Pfingstgelage verschaffte Freibad Meinsdorf guten Start

Der Sport- und Traditionsverein Meinsdorf zeigt sich mit der diesjährigen Badesaison ebenfalls zufrieden. „An den Einnahmen lässt sich auf jeden Fall ablesen, dass es bislang kein schlechter Sommer für uns ist“, freut sich der stellvertretende Vorsitzende Rainer Süßmann. Vor allem über die zahlreichen Besucher des diesjährigen Pfingstgelages zeigt sich Süßmann positiv überrascht. „Wir hatten weit über 1.000 Gäste. Dieses Jahr waren die Leute hungrig, es gab ja die letzten Jahre keine Open-Air-Veranstaltungen und dieses Jahr waren wir die Ersten“, erzählt er. Anders als in den Corona-Jahren, zeigt er sich über die Einnahmen, die das Fortbestehen des Bades sichern, erleichtert - der Unterstützung der Vereinsmitglieder, Spenden und zahlreicher Gäste sei Dank.

Auch im Erlebnisbad Roßlau gibt es dank der vielen Besucher Grund zur Freude. Alles laufe wieder in gewohnter Manier - Keine Auflagen wie in den letzten beiden Jahren und damit auch wieder die üblichen Öffnungszeiten sowie keine gesperrten Straßen mehr. „Hier in der Nähe gab es größere Baustellen, da haben viele Gäste den Weg nicht gefunden“, erzählt Rettungsschwimmerin Petra Klein. Die Wege sind wieder frei und die Badesaison kann weitergehen. „Dem Wetter entsprechend sind wir und unsere Gäste voll zu frieden“, so Klein.

Im Naturbad Mosigkau ist der Wasserstand deutlich gesunken

Mit den Besuchern verhält es sich wie mit dem Wetter, sagt Andreas Burghardt, der sich im Mosigkauer Bad um alle Badegäste kümmert. Enttäuscht sagt er: „Bei 36 Grad hatten wir keine 140 Leute.“ Woran das liegt? „Die meisten haben einen Pool. Die schirmen sich ab.“ Dabei habe das Bad so vieles zu bieten: Liegestühle, Schwimmtiere und Spielzeug zum Ausleihen. Es gibt eine Sonnen- und eine Schattenseite. Jeder kann hier sein passendes Plätzchen am 24 Grad warmen Wasser finden. Dass es ein schönes Bad ist, wissen aber viele Ferienkinder zu schätzen, die mit ihren Horten herkommen - ob vom Zoberberg, aus Kochstedt, Aken oder Köthen.

Nachgelassen hat die Nachfrage nach Schwimmkursen. Im vorigen Jahr hat Burghardt 35 Kindern und Erwachsenen Schwimmen beigebracht. 20 haben ein Schwimmabzeichen abgelegt. Wer Interesse hat, ruft einfach im Bad an (Telefon 0340/21766282).

Mit etwas Sorge schaut Burghardt auf den Wasserstand des Sees. Er hofft, dass das traditionelle Fischerstechen am 6. August stattfinden kann. „Wenn jeder zwei Eimer Wasser mitbringt und Eintritt zahlt, dann klappt das.“

Durchwachsene Resonanz im Freizeitbad Rodleben:

Durchwachsen ist die Resonanz in dieser Badesaison, sagt auch Rodlebens Bürgermeister Frank Rumpf. „Doch Freibäder sind ein Stück Lebensqualität, um sich das Leben an sehr warmen Tagen angenehm gestalten zu können.“ Nicht nur Kinder, Jugendliche und Familien, auch der Hort und Kindergarten des Ortes, Gruppen vom Jugendwaldheim Spitzberg oder aus Zerbst und Dessau kommen hierher. „Es hat sich schon herumgesprochen, dass es ein schönes Bad ist.“

Im Naturbad Mosigkau haben Alex und Clemens ihren Spaß. Fotos: Thomas Ruttke