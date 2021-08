Wasserleitung beschädigt - Baugrube in Dessau-Alten läuft voll - Haus beschädigt

Dessau/MZ - In der Nacht zum Sonnabend haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Dessau-Alten eine Wasserleitung beschädigt, wodurch die gesamte Baugrube voll Wasser lief. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Ob es Vandalismus war oder die Täter Metall stehlen wollten, ist offen.

Die Hauswand des angrenzenden Hauses wurde durch das austretende Wasser verschmutzt. Wie groß der Schaden in der Baugrube selbst ist, konnte noch nicht beziffert werden. Das Wasser wurde durch den Versorger abgestellt, um erst einmal ein weiteres Aus- und Volllaufen zu verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.