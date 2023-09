Zum ersten Mal war eine Schülergruppe des Landesjugendwalheims Spitzberg im Dessauer Stadtwald aktiv. In den Speckingen unweit der Wolfener Chaussee packten Greta , Tara und Liselotte (v.l.n.r.) vom Lyonel-Feininger-Gymnasium aus Halle mit an.

Dessau/MZ - Die Woche im Wald? Einfach nur klasse, finden die Achtklässler des Lyonel-Feininger-Gymnasiums aus Halle/Saale. Traditionell seit vielen Jahren verbringen alle Achtklässler des Gymnasiums eine Woche in Jugendwaldheimen wie dem am Spitzberg. Das ist eine von fünf Einrichtungen des Landeszentrums Wald in Sachsen-Anhalt. Deren Sinn: Jugendliche können eine Woche lang den Lebensraum Wald kennenlernen. Nicht nur theoretisch. Sie helfen vielmehr aktiv bei der Waldpflege und erhalten Einblicke in Wald- und Forstwirtschaft.