250-Millionen-Programm Was hat das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ der Stadt gebracht?
Im Bauhaus Museum ist über die Ergebnisse des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sowie die Neustadt-Meile Dessau gesprochen worden. Wie es künftig weitergeht.
23.09.2025, 07:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Hans-Jörg Bliesener hatte seinen Auftritt vermutlich genau geplant: Er gab sich als Störenfried. Wütend sei er, ließ der Manager des Rathaus-Centers die Gäste im Bauhaus-Museum wissen. „Für mich ist das hier heute eine Trauerveranstaltung.“