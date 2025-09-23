Im Bauhaus Museum ist über die Ergebnisse des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ sowie die Neustadt-Meile Dessau gesprochen worden. Wie es künftig weitergeht.

Was hat das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ der Stadt gebracht?

Gabriele Kautz war eine von mehreren Rednern auf der Abschlussveranstaltung „Neustadt-Meile Dessau – Innenstadtwandel gemeinsam gestalten“.

Dessau-Roßlau/MZ. - Hans-Jörg Bliesener hatte seinen Auftritt vermutlich genau geplant: Er gab sich als Störenfried. Wütend sei er, ließ der Manager des Rathaus-Centers die Gäste im Bauhaus-Museum wissen. „Für mich ist das hier heute eine Trauerveranstaltung.“