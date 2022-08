Was die Europäische Union mit der Sanierung des Bürgerhauses in Kleutsch zu tun hat

Kleutsch/MZ - Es duftet verführerisch nach Kaffee und Kuchen. Doch die meisten Gäste, die am Samstag das Bürgerhaus in Kleutsch betreten, haben dafür erst an zweiter Stelle einen Sinn. Der erste Blick gilt dem Haus selbst. Dessen Inneres hat sich binnen eines Jahres gewandelt von einem hässlichen Entchen in einen stattlichen Schwan: Komplett neuer Fußboden, neue Heizung, Dämmung, frische Farbe an Wänden und Türen. Auch, wenn die Handwerker noch die Scheuerleisten und Türbeschläge anbringen müssen, auch manche Türzarge noch fehlt, das Bürgerhaus ist eine neue Erfahrung.