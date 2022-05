Was Dessauer Ingenieure mit dem Bau des Burj Khalifa in Dubai verbindet

Vor 40 Jahren bauten Dessauer Ingenieure ein Zementwerk am Persischen Golf um. Mit dem dort hergestellten Zement wurde zahlreiche Projekte vor Ort realisiert.

Dessau/MZ - Es sitzt eine kleine Gruppe mitten im Sand. Im Rücken ein Zementwerk und vor ihnen liegt das Meer. Dieser Sand ist vormittags gegen 10 Uhr schon um die 45 Grad Celsius heiß. Trotz der Hitze müssen sich die Männer - allesamt Ingenieure - auf ihre Arbeit konzentrieren. Dass sie da mitten in der Wüste und so nahe am Persischen Golf diskutieren und Unterlagen sondieren, hat seinen Grund.