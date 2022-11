Artist-in-Residence ab Januar Was Dessau-Botschafterin Zerina Kaps in der griechischen Stadt Messolongi vor hat

Messolongi gilt als „Heilige Stadt“ in Griechenland. Vor 200 Jahren stand sie im Mittelpunkt des Unabhängigkeitskampfes von der osmanischen Fremdherrschaft. Warum nun Dessau ein Partner für die „Heilige Stadt“ geworden ist und was Zerina Kaps in den nächsten Monaten dort vorhat.