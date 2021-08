Was am Wochenende in der Stadt alles los ist: Jazz, Prahl und Blasmusik

Großes Daumendrücken für die Open-Airs beim Kurt-Weill-Fest: Dort gastieren das Moka Efti Orchestra und Axel Prahl mit dem Inselorchester. Gefeiert wird auch am Kühnauer Weinberg oder etwa in Roßlau das kleine Schifferfest.

Axel Prahl bei einer Probe 2020 am Schloss Neuhardenberg. Samstag ist er in Dessau und gastiert beim Kurt-Weill-Fest.

Dessau/MZ - Darf man den Meteorologen glauben, so wird das bevorstehende letzten Augustwochenende etwas aus dem Rahmen eines Sommers fallen. Doch verschiedene Veranstalter in der Stadt haben bei ihren Planungen fest auf diesen Sommer gesetzt. Deshalb ist großes Daumendrücken angesagt, dass die Kultur nicht ins Wasser fallen muss. Denn in Dessau-Roßlau steht seit langen mal wieder ein pralles Kultur-Wochenendeprogramm an. Nachfolgend einige Tipps.

Kühnauer Park

Immer am letzten August-Wochenende lädt der Dessauer Lions-Club auf den historischen Weinberg im Kühnauer Park zum Bücherflohmarkt, zum Weintrinken und nicht zuletzt zum musikalischen Kaffeetrinken ein. Die Gäste sind zwischen 12 und 18 Uhr willkommen.

Mausoleum im Georgengarten

Als die deutsche Fernsehserie „Babylon Berlin“ aus der Taufe gehoben wurde, war das auch die Geburtsstunde des Moka Efti Orchestras. Die 14-köpfige Jazzband ist am Freitag, 27. August, 20 Uhr, im Rahmen des Kurt-Weill-Festes zu erleben. Die Musiker bestreiten das Eröffnungskonzert des zweiten Festteils. Die Bühne vor dem Mausoleum wird auch am Sonnabend genutzt. Dann kommt Tatort-Kommissar Axel Prahl musikalisch daher. Begleitet wird der bekannte Schauspieler, der auch gerne seine eigenen Lieder singt, vom Inselorchester. Für beide Veranstaltungen stehen laut Kurt-Weill-Gesellschaft die Chancen gut, noch einige Karten an der Abendkasse zu bekommen.

Krötenhof

Freunde von Folk, Country und Bluegrass sind am Samstag, 28. August, 20 Uhr im Krötenhof, Wasserstadt 50, richtig. Dort gibt es eine Sommerparty mit „Donkey-Beat“. Die vier Musiker aus Haldensleben und Magdeburg haben Songs unter anderem von Bob Dylan, Johnny Cash, Mumford & Sons oder The Weekend im Gepäck.

Karten unter Telefon 0340/212506 oder unter www.reservix.de , Tickets: 20.80 Euro.

Umweltbundesamt

Hier treffen sich am Freitag Kultur und Wissenschaft und beleuchten eine wichtige Frage: Wie ist es mit dem Boden unter unseren Füßen beschaffen? Eine Antwort liefert eine Produktion des Theaters des Anthropozän der Humboldt-Universität zu Berlin. Es ist im Uba am Freitag, 27. August, 18 Uhr zu sehen. Angekündigt sind Musik, Schauspiel. Die Experten Jeannette Mathews und Dr. Frank Glante vom Umweltbundesamt ergänzen die Formation und informieren über aktuelle Entwicklungen bezüglich des Bodens und seiner Geschöpfe.

Anmeldung für diese Veranstaltung unter Tel: 0340/21032318

Roßlau

Das Schifferfest ist geschrumpft. Schuld ist natürlich die Corona-Pandemie. Die Organisatoren wollen trotz allem, dass das traditionsreiche Roßlauer Fest in den Köpfen bleibt und nicht in Vergessenheit gerät. Deshalb gibt es am Wochenende ein kleines Schifferfest. Eröffnet wird es am Freitag, 27. August, 16 Uhr, am Café Palermo in der Hauptstraße unter anderem mit Tanzeinlagen. Um 18 Uhr spielt das Blasorchester Roßlau, 20 Uhr gibt es an gleicher Stelle ein Konzert mit Frank Wedler, alias Hardy.

Serno

Zu einem ganz anderen Bummel könnte es am Sonntag von 9 bis 13 Uhr in das idyllisch gelegene Flämingdörfchen Serno gehen. Zum ersten Mal gibt es in der Coswiger Ortschaft auf dem Sportplatz einen Flohmarkt. Jeglicher Krimskrams und alle Schätze, die auf den Dachböden der verschiedenen Haushalte bisher verborgen liegen, finden Neugierige, die Second Hand lieben.