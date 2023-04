In Dessau-Roßlau gibt es Not mit der Notdurft Warum in der Frage der öffentlichen Toiletten die Hoffnung nun auf der Buga 2035 liegt

Stadträte erneuern ihre Forderung nach wenigstens einer 24-7-begehbaren Toilette in Dessau und in Roßlau. Gibt es eine Lösung erst in zwölf Jahren?