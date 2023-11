Gastronomie in der Kavalierstraße Warum das Restaurant „Lou“ am Montag in Dessau schließt und wo der Neuanfang geplant ist

Während viele Gastronomen ums Überleben kämpfen, investiert Nguyen Xuan Quang, der Betreiber des „Lou“ in der Dessauer Kavalierstraße, in ein völlig neues Restaurant. Was er sich davon verspricht und was aus dem alten „Lou“ wird.