Warum Biologe Christian Molls in Dessau Käfer per Smartphone-App bestimmen lässt

Wie zuverlässig ist eine Smartphone-App bei der Bestimmung? Der Biologe Christian Molls hat das in Dessau anhand von Käfern getestet. Wie es dazu kam.

Dessau/MZ - Die Natur erwacht. das große Krabbeln beginnt wieder. Doch was ist das für ein Tier, dass da am Wegesrand oder auf der Wiese kreucht? Die Frage zu beantworten, sagt der Biologe und Käferexperte Christian Molls, kann beispielsweise die kosten- und werbefreie App Obsidentify helfen. Egal, ob es sich um eine Pflanze, ein Tier oder einen Pilz in der freien Natur handelt: ein mit dem Smartphone aufgenommenes Foto kann Klarheit bringen.