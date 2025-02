Die Sanierung der Wissenschaftlichen Bibliothek neigt sich langsam dem Ende- Arbeiten am Außengelände beginnen

Warum am Palais Dietrich das Gerüst abgebaut - und wieder aufgebaut wird

Am Palais Dietrich wurde vorige Woche das Gerüst abgebaut. Die Fassadensanierung jedoch ist augenscheinlich noch nicht abgeschlossen. Das Gerüst sei abgebaut worden, um Abdichtungsarbeiten am Sockelbereich durchführen zu können, erklärte Stadtsprecher Jörg Reuter. Diese Arbeiten könnten nicht am eingerüsteten Gebäude ausgeführt werden. Auf der Rückseite wurde das Gerüst bereits im vergangenen Jahr für die Abdichtung des Sockelbereiches abgebaut. Die Arbeiten auf der Straßenseite würden sobald Frostfreiheit besteht, fortgeführt werden.