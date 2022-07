Warum 95 Prozent aller Dessau-Roßlauer ab 1. Februar 2022 mehr fürs Wasser zahlen

Dessau-Roßlau/MZ - Für die weit überwiegende Mehrzahl der Verbraucher in Dessau-Roßlau steigen ab dem 1. Februar 2022 die Kosten fürs Wasser. Der kommunale Versorger, die Dessauer Wasser und Abwasser GmbH (Deswa), erhöht die Wasser-Grundpreise für alle Haushalte, in denen Wasserzähler mit einem Durchfluss bis fünf Kubikmeter pro Stunde installiert sind. Dabei handelt es sich um die kleinste Zählergröße, wie sie für Privathaushalte typisch ist. Von den 26.000 Zählern im Stadtgebiet gehören nach Angaben der Deswa 95 Prozent in diese kleinste Kategorie.

