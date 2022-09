Warten nimmt kein Ende - Noch immer ist Bietheschule in Roßlau an zwei Standorten untergebracht

Noch immer dauern die Arbeiten am früheren Goethegymnasium an. Zum Schuljahr 2023/24 soll das Gebäude für die Bietheschule nun fertig sein.

Rosslau/MZ - Noch immer ist kein schnelles Ende der Baumaßnahmen am Haus 1 der früheren Goethegymnasiums in Roßlau abzusehen. Eigentlich hätten schon längst Schüler und Lehrer der Sekundarschule an der Biethe ihr neues Schulgebäude übernehmen sollen. Stattdessen haben Handwerker weiter das Sagen. Und die Sanierung wird immer teurer. Aktuell wird mit 10,6 Millionen Euro gerechnet statt ursprünglich 8,2. Absehbar ist, dass das Geld angesichts der jetzigen Kostensteigerungen nicht reicht.