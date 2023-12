Dessau-Rosslau/MZ. - Ganz ohne Aufregung und besondere Meldungen ist die Hochwasser-Nacht vom Donnerstag zum Freitag in der Leitstelle der Dessau-Roßlauer Feuerwehr und demnach im Krisenstab zum Hochwasser 2023 verlaufen. Das hat die Stadtverwaltung am Freitagvormittag mitgeteilt. Bei der täglichen Dienstübergabe, dem Schichtwechsel des Stabes, wurden am Freitagmorgen auch die aktuellen Pegelstände bekanntgegeben.

Die Mulde weist einen aktuellen Stand von 4,61 Metern auf. Eigentlich wird bereits ab unter 4,70 Meter die Alarmstufe von 3 auf 2 gesenkt. „Dies wird wohl dann im Laufe des heutigen Tages offiziell geschehen“, so Martin Müller, der Chef des Krisenstabes und Leiter des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau. Damit verbunden ist eine Reduzierung der eng getakteten Kontrollen an den Deichen. Aufgehoben werden diese aber noch lange nicht. Am Tag zuvor hatte es bei der Mulde schon leichte Entwarnung gegeben.

Die Elbe bei Dessau hat einen Pegel von 5,82 Meter - Dieser wird noch bis Neujahr hoch bleiben

Die Elbe hatte am Freitagmorgen einen Pegelstand von 5,82 Metern. Die Tendenz ist gleichbleibend bis Silvester oder gar Neujahr. Müller spricht in der Pressemitteilung von „erhöhten Wasserständen“, weit entfernt von den Pegelständen in den Zeiten der Jahrhundertfluten 2002 und 2013.

Die Arbeitsschwerpunkte am Freitag wurden auf Brückenkontrollen an der Mulde gelegt. „Wir nehmen mit absoluter Priorität die Brücken mit Pfeilern im Wasser vor“, erklärte Müller. Das seien die neuralgischen Stellen für Treibgut. Die Friedensbrücke am Stadteingang Ost war deshalb am Freitagvormittag halbseitig gesperrt. Dort wurden mehrere Baumstämme entfernt.