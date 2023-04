Einkaufsmarkt in der Zunftstraße Ware in den Rucksack gepackt - 23-jähriger Ladendieb nach Flucht in Dessau gefasst

Nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Zunftstraße ist ein junger Ladendieb am Mittwoch in Dessau gefasst worden. Er hat ein lebenslanges Hausverbot bekommen.