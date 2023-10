Der Dessauer Stadtverband der Gartenfreunde hat die beste Anlagen im Stadtgebiet ausgezeichnet. Sechs waren im Rennen um den „Wanderpokal des OB“. Der Sieg geht in Dessaus Norden.

Wanderpokal des OB vergeben - Kleingartenanlage „Scheplake“ ist in diesem Jahr die schönste

Gartenfreuden in Dessau-Roßlau

Dessau/MZ. - Der Wanderpokal des Oberbürgermeisters für die schönste Kleingartenanlage des Stadtverbandes Dessau-Roßlau geht in diesem Jahr an den Verein „Scheplake“ in Dessau-Nord.