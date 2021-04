Wanderer zerstören Zaun, statt um den Schlüssel zu bitten

Dessau - Es waren die ersten wärmeren Wochenenden in diesem Jahr, die den Zaun des Naturlehrpfads Zoberberg, immer mehr zusammensacken ließen. Um sich einen Zugang zum Gelände zu verschaffen, wurde der Zaun an mehreren Stellen von Besuchern niedergetrampelt.

Mario Pinkert, Mitglied des Ortschaftsrates Kochstedt und Eberhard Scheler, Vorstandsvorsitzender des Heimatvereins Alten finden das nicht in Ordnung. „Die Gefahr von Vandalismus und Vermüllung ist recht groß, wie wir derzeit bei den regelmäßigen Treffen von Jugendlichen dort beobachten können“, so Pinkert. „Wir begrüßen natürlich ausdrücklich die Nutzung zur Erholung, aber alles im geordneten Rahmen“, so Scheler.

Der Altener Heimatverein betreibt den Naturlehrpfad, der das Neubaugebiet Zoberberg mit der Siedlung Zoberberg in Kochstedt verbindet. Auf mehreren Kilometern Länge geht es unter anderem vorbei an Teichen, am ehemaligen Werksflugplatz der Junkers-Werke, an einer Stele zu Ehren von Hugo Junkers, dem Wolfersgraben sowie mehreren Plätzen zum Ausruhen.

Im Sommer 2019 wurde auf dem Lehrpfad ein überdachter Picknickplatz mutwillig zerstört. Bis zum Frühsommer 2021 soll er wieder aufgebaut werden. Anfang des Jahres bekam der Altener Heimatverein dafür einen Scheck von einer Supermarktkette, in Höhe von 500 Euro. „Die Zerstörungen und der Vandalismus durch Wenige sind ungerecht den Meisten gegenüber, die den Naturlehrpfad ordnungsgemäß nutzen und so dafür sorgen, dass auch andere Freude daran haben“, stellt Scheler fest.

„Um der illegalen Müllentsorgung vorzubeugen, wurde das Grundstück gegen ein Befahren gesichert“

Auf den ersten Blick ist es jedoch ein Kuriosum, dass der Naturlehrpfad auf der Seite des Neubaugebiets Zoberberg ohne Barrieren zu betreten ist und am anderen Ende in Kochstedt Zäune und ein verschlossenes Tor den Ein- und Ausgang behindern. Scheler betont, dass die Möglichkeit bestehe, sich beim Heimatverein Alten einen Schlüssel zu besorgen, um das Tor auf der Kochstedter Seite zu öffnen und zu schließen. „Das wird auch regelmäßig in Anspruch genommen“, berichtet er. Wer sich diese Mühe nicht machen will, sucht sich andere Wege, wie zum Beispiel den Zaun an einigen Stellen niederzutrampeln.

Warum auf der Kochstedter Seite des Naturlehrpfads überhaupt ein Zaun steht, kann Scheler nicht beantworten. Er verweist auf die Stadt. „Es handelt sich dort um die ehemalige Deponie „Kippe Geist“. Das Umweltamt hatte diese der Rekultivierung zugeführt. Danach bemühte sich der Altener Heimatverein an dieser Stelle einen Natur- und Lehrpfad herzurichten.

„Um der illegalen Müllentsorgung vorzubeugen, wurde das Grundstück gegen ein Befahren gesichert“, erläutert der Stadtsprecher Carsten Sauer auf Nachfrage. Um wilden Ablagerungen vorzubeugen und somit eine erneute Vermüllung zu vermeiden, muss laut Auskunft der Stadt das Tor auf der Kochstedter Seite verschlossen bleiben und der Zaun an den Schadstellen wieder instandgesetzt werden. Auf rund 50 Metern sind Zäune und Pfeiler zu erneuern. „Die Fertigstellung erfolgt noch im April“, so der Stadtsprecher. (mz/Danny Gitter)