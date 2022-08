Plötzlich Land unter Waldersee will in diesem Jahr mit einem Fest wieder an die Flut vor 20 Jahren erinnern

Mit dem diesjährigen Walderseefest Mitte August erinnert der Dessauer Vorort an den 20. Jahrestag der Flut - mit Gedenken und Unterhaltung. Was am Festwochenende alles geplant ist.