Waldersee und Mildensee betroffen - Kosten explodieren bei Kita-Projekten in Dessau-Roßlau

Der Neubau Waldersee soll im Herbst fertig sein. Nicht nur hier, auch in Mildensee muss die Stadt nun aber mehr investieren. Mit den Verzögerungen am Bau stiegen auch die veranschlagten Gesamtkosten.

Voll im Gange sind die Arbeiten am Erweiterungsbau der Walderseer Kindertagesstätte „Luisenkinder“.

Dessau-Roßlau/MZ - Es klang absolut machbar, als im Sommer 2019 durch das Magdeburger Finanzministerium ein Fördermittelbescheid in Höhe von 822.000 Euro an die Stadt Dessau-Roßlau übergeben wurde, mit dem Ziel bis zum September 2021 die Walderseer Kindertagesstätte „Luisenkinder“ um einen Anbau zu erweitern. Ein halbes Jahr nach dem geplanten Fertigstellungstermin ist das Gelände der Kindertageseinrichtung in der Goltewitzer Straße 5 noch immer eine Baustelle.