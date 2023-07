14 Tage lang wird die wichtige Ortsdurchfahrt durch Waldersee im Bereich Der Wall wegen Straßensanierungsarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung durch den Ort steht in der Kritik. Der Ortschaftsrat fühlt sich von der Stadt nicht richtig beteiligt.

Ärger in Vorort

Waldersee/MZ - Eigentlich hätten die Baufahrzeuge schon in dieser Woche anrücken sollen. Nun geht die Baumaßnahme „Der Wall“, der wichtigen Ortsdurchfahrt in Waldersee, am 17. Juli los.