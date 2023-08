Rückblick auf Hochwasser 2002 Waldersee erinnert auch in diesem Jahr mit einem Fest an die Flutkatastrophe

2002 versank Waldersee in den Fluten. Im Jahr darauf wurde erstmals das Walderseefest gefeiert, um allen Helfern aus nah und fern zu danken. Daraus ist eine Tradition geworden. Auch in diesem Jahr ist an zwei Tagen viel los rund ums Rathaus.